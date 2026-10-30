Estas son las imágenes de la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: ceremonia de ensueño bajo la Catedral de Sal de Zipaquirá

El cantante de música popular Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W dieron el “sí, acepto” el jueves 29 de octubre en una ceremonia religiosa que se celebró en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca. Un día después, los recién casados ​​compartieron las primeras fotografías oficiales de su matrimonio, que rápidamente despertaron reacciones entre sus seguidores.

Las imágenes dejaron conocer algunos de los momentos más especiales de la ceremonia, desde la llegada de la novia hasta el intercambio de votos y el beso con el que sellaron su unión. La pareja escogió uno de los escenarios turísticos más emblemáticos de Colombia para celebrar su matrimonio, en un recinto subterráneo que se ubica a 180 metros bajo tierra.

Luisa Fernanda W lució un vestido blanco marfil que diseñó Francesca Miranda, con bordados, pedrería y una falda amplia. El atuendo fue acompañado por un velo tipo catedral de más de ocho metros de largo, que se transformó en uno de los detalles más llamativos de su apariencia. Pipe Bueno, por su parte, optó por un esmoquin negro, camisa blanca y corbatín.

La creadora de contenido acompañó las fotografías con un mensaje en el que dejó ver la emoción que sintió en la jornada. "¡NOS CASAMOS! Y todavía me cuesta encontrar las palabras para describir todo lo que vivimos”, escribió. Igualmente, recordó el momento de pronunciar sus votos frente a Dios y agradeció por la familia que construyeron.

El cantante publicó sus propias imágenes y destacó el significado religioso de la ceremonia. "En el altar ayer fuimos tres. Sí, aunque suene extraño: Luisa, Dios y yo. Y hoy tengo la certeza de que esto es para siempre”, escribió.

Uno de los momentos destacados fue la participación de los hijos de la pareja, Máximo y Domenic, que acompañaron a sus padres en la celebración y llevaron las argollas hasta el altar. Pipe Bueno compartió igualmente un video antes de la ceremonia junto a los dos niños, vestidos para la ocasión.

La jornada Reunión a familiares, amigos y figuras del entretenimiento. Entre los invitados estuvo el cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco, quien sorprendió a Luisa Fernanda W al interpretar “Nunca”, una de las canciones favoritas de la influencer.

Luego de la ceremonia religiosa, los recién casados ​​y sus invitados se movilizaron a Arena MX, en Cajicá, para seguir con la celebración. La fiesta estuvo precedida por una cena familiar la noche del miércoles 28 de octubre, en la cual Pipe descubrió a su futura esposa con una serenata de mariachis.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W empezaron su relación en 2019 y, con el paso de los años, formaron una familia con sus dos hijos. En octubre de 2023, en un viaje a Dubái, el cantante le propuso matrimonio frente al Burj Khalifa.

Tres años después de aquel compromiso, la pareja llegó al altar. Las primeras fotografías oficiales dejan ver el cierre de una larga espera y el inicio de una nueva etapa para los dos como esposos.