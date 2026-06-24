Tom Holland participó en una competencia para encontrar al mejor imitador de Spider-Man y fue eliminado por Zendaya: "He perdido mi propia competencia"

El actor británico Tom Holland vivió un momento totalmente insólito que se ha vuelto viral en redes sociales y del que hoy muchos se han burlado tras conocerse que participó en un concurso que buscaba al mejor imitador del famoso superhéroe Spider-Man y perdió.

TE PUEDE INTERESAR:

El hecho insólito se dio en España, en donde el actor que le da vida al querido Peter Parker perdió en un concurso que buscaba al mejor imitador del 'Hombre de Araña'.

En medio de la promoción de la nueva película 'Spider-Man: Brand New Day' su coestrella Zendaya colaboró con el reconocido streamer español Ibai. Junto al streamer, la actriz llevó a cabo un concurso para encontrar al mejor imitador del famoso superhéroe.

Como era de esperarse muchos aficionados llegaron a la cita con mascaras y disfraces de Spider-Man, entre ellos, el joven actor.

En medio del concurso, uno de los participantes llamó la atención del jurado que estaba conformado por Zendaya e Ibai. Por esta razón, la actriz de 'Euphoria' decidió eliminar al Spider-Man de Tom Holland, para quedarse con el otro que le llamó la atención.

VEA TAMBIÉN Shakira estaba dando un concierto cuando se enteró del triunfo de la Selección Colombia ante República Democrática del Congo y así lo celebró o

Cuando Tom, todavía disfrazado, fue consultado sobre los participantes dijo: "creo que los dobles de acción deberían de estar temblando de miedo".

Su acento le generó curiosidad a Zendaya, quien entre risas dijo: "un Spider-Man británico de Barcelona".

Ante esto Ibai la cuestionó preguntándole si lo conocia, a lo que ella dijo que no. Para eso, el streamer le pidió a Holland que se quitará la mascara de su disfraz.

Cuando Tom se quita la mascara, su coestrella se sorprende diciendo: "madre mía. ¿Quién lo iba a imaginar?".

Lejos de tomarse el resultado a mal, el inglés bromeó sobre no ser elegido como el mejor imitador de Spider-Man: "Hola, ¿cómo va todo? He perdido mi propia competencia".

El ganador del concurso terminó siendo el streamer y creador de contenido español conocido como Peereira7.

En redes no han parado los comentarios burlescos y los memes contra Tom por haber perdido en su propia competencia tras ser eliminado por su coestrella y prometida, quien se supone nunca lo reconoció.

"Esto es muy gracioso porque estuvo coqueteando con su marido todo el tiempo", "Esto que realidad paralela es", "La cara de Zendaya", "Como amo a Zendaya ella sabía y dijo algo debes perder", "Espera, esto es realmente jodidamente gracioso", son algunos de los comentarios.

La cuarta película de la famosa franquicia 'Spider-Man: Brand New Day' se estrenará el próximo 30 de julio en todas las salas de cine del mundo y contará lo que pasó con Peter Parker tras los sucesos ocurridos en la antecesora 'Spider-Man: No way home'.

La emocionante cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton y contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo. Además de la incorporación de nuevas caras como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Jon Bernthal.