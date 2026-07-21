Rosalía generó indignación por video que compartió tras la final del Mundial a días de concierto en Buenos Aires: "Yo que vos, no vengo a la Argentina"

La final del Mundial sigue dando mucho de qué hablar, pese a que ya han pasado dos días desde que la selección de España se coronó campeona al vencer 1 por 0 a Argentina.

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La actitud de los jugadores de la Albiceleste durante y después del partido ha sido duramente criticada por espectadores de todo el mundo. En redes sociales se afirma que hubo entradas demasiado duras, agresiones injustificadas e, incluso, que la pelea que se presentó al finalizar el encuentro hizo que en todas partes del mundo se hablara sobre la falta de deportividad.

En medio de este contexto, Rosalía, la cantante española, se ha visto envuelta en una polémica. La artista compartió un video de TikTok de Mia Khalifa, creadora de contenido conocida por su trayectoria en el cine pornográfico, en el que se puede ver a la influencer celebrando el triunfo de La Roja.



“Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, es el texto con el que Khalifa acompaña el video, mientras de fondo suena La Perla, una de las canciones más conocidas de Lux.

Asimismo, el video parece llamar "perlas" a los jugadores de Argentina, algo que podría relacionarse con su actitud durante la final. Aunque Rosalía no ha explicado por qué reposteó el video, si fue por el perfil de Mia Khalifa o por el mensaje de la creadora de contenido, la publicación generó miles de comentarios de argentinos que la calificaron como una ofensa y cuestionaron la gira que la cantante realizará en Buenos Aires.

La cantante catalana, al repostear este video, causó indignación y sus redes sociales se llenaron de miles de comentarios como: “Rosalía compartió el video, vayan pidiendo la devolución de sus entradas en el Movistar Arena. Hagan patria”, “Yo que vos, Rosalía, no vengo a la Argentina” o “Interesante que repostee algo en contra de Argentina y luego venga a hacer su concierto”.

Finalmente, aunque la artista española no se ha pronunciado sobre esta polémica, tras cantar en Santiago el 24 y 25 de julio, habrá que ver cómo es recibida en Buenos Aires el 1 y 2 de agosto.