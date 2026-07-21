Alcaldía de Chacao dice que propietarios de edificios colapsados tras los potentes terremotos conservan derechos sobre el terreno

La Alcaldía del municipio Chacao (este del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela) informó que las familias y propietarios de apartamentos en edificaciones que colapsaron o sufrieron severas afectaciones por los terremotos del 24 de junio conservan plenamente sus derechos de propiedad sobre los terrenos.

A través de un comunicado, la Alcaldía sostuvo que en el marco normativo nacional, amparado en el Código Civil venezolano y la Ley de Propiedad Horizontal, se establece que la destrucción total o parcial de un inmueble no significa la pérdida del derecho sobre el suelo que lo sustentaba.

El pasado lunes 20 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.278.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Otro dato complejo: en la nación suramericana, posterior a los desoladores terremotos, se han contabilizado 1.405 réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.