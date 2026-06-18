J Balvin y Ryan Castro llevaron su canción al Mundial FIFA 2026, y este es el productor que estuvo detrás de la composición

El productor de Colombia, oriundo de Cartagena, Juan de la Ossa Medrano, más conocido como Yo Gangsta, hizo historia en la Copa Mundial de Fútbol con el éxito musical “Una a la vez”, interpretado por los cantantes colombianos J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.

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De acuerdo con un comunicado oficial, el productor colombiano se convirtió en una de las figuras clave detrás de la canción.

Consolidando su presencia internacional, Yo Gangsta, alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al participar en uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

La canción fue presentada ante una audiencia global de millones de espectadores, mostrando una composición que no es una pieza común, ya que explora y fusiona elementos del dancehall, ritmos caribeños y urbanos.

“Trabajamos en este tema pensando en la unión de los pueblos, la fiesta y el fútbol. Que J Balvin y Ryan Castro lo hayan llevado a ese nivel es una bendición”, expresó Yo Gangsta.

El productor es conocido por su versatilidad y capacidad para desarrollar sonidos que conectan, asimismo, combina la experiencia internacional de J Balvin con el estilo urbano de Ryan Castro.

Por otro lado, sus éxitos musicales lo han llevado a estar nominado al Latin Grammy y ser reconocido por la prestigiosa revista Billboard como un productor destacado en el mundo del entretenimiento.

“Una a la vez” esta disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube ya cuenta con más de tres millones de vistas.

Finalmente, entre los más grandes hits de Yo Gangsta se encuentran canciones como OH NA NA, UWAIE y ALOH ALOH de Kapo, y La Villa de Ryan Castro.