"Guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones": Juliana Guerrero escribió una carta "al país" tras aceptar su responsabilidad por títulos falsos en Colombia

Juliana Guerrero volvió a pronunciarse sobre la polémica que la rodea por los títulos académicos de la Fundación Universitaria San José. Esta vez lo hizo mediante una extensa “Carta al país”, publicada en sus redes sociales después de conocerse el preacuerdo que alcanzó con la Fiscalía General de la Nación.

Guerrero reconoció su participación en los hechos investigados y manifestó estar arrepentida por las decisiones que tomó.

VEA TAMBIÉN Juliana Guerrero firmó preacuerdo con la Fiscalía y reconoció responsabilidad por títulos falsos de la Fundación San José: pagará tres años de prisión o

“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer, con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida”, expresó.

Asimismo, el pronunciamiento llega después de que Guerrero aceptara su responsabilidad por fraude procesal dentro del preacuerdo con la Fiscalía. El caso está relacionado con la presentación de documentación académica para acreditar requisitos en su aspiración a ocupar el Viceministerio de las Juventudes.

“Asumo las consecuencias de mis decisiones”, aseveró.

En la carta, Guerrero afirmó que su intención no es buscar explicaciones que reduzcan su responsabilidad por lo ocurrido. Por el contrario, aseguró que deberá afrontar las consecuencias derivadas del caso.

“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima. Asumo las consecuencias de mis decisiones”, señaló.

Del mismo modo, se refirió directamente a la Fundación Universitaria San José y mencionó a su fundador, Francisco Pareja; a la vicerrectora académica, Estefany Camacho, y a la rectora, Romelia Ñuste. Guerrero aseguró que no tuvo contacto con ellos y lamentó las afectaciones que la controversia pudo generar.

En ese sentido, la investigación tomó relevancia después de las dudas surgidas alrededor de los títulos académicos que fueron utilizados para acreditar su formación. El preacuerdo conocido este miércoles representa uno de los avances más importantes del proceso, aunque deberá surtir el trámite judicial correspondiente antes de quedar en firme.

Hacia el final de su mensaje, Guerrero cambió el tono y habló sobre lo que espera hacer después de afrontar el proceso. Aseguró que quiere aprender de lo ocurrido y que no pretende que este episodio sea el único elemento por el que sea recordada.

“Espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar”, manifestó.

Finalmente, Guerrero aseguró que confía en la posibilidad de reconstruir su camino después de lo sucedido: “Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar, con mi vida, que podemos ser mejores después de equivocarnos”.

Su carta aparece así en un momento clave del proceso judicial, después de aceptar su responsabilidad dentro del preacuerdo y mientras el caso de los títulos académicos vuelve a situarla en el centro de la conversación pública.