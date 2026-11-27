Ryan Castro puso de nuevo a Lina Tejeiro en el centro de la conversación en redes sociales. Esta vez, el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores con un adelanto de su nueva canción para diciembre, titulada ‘Modita antigua’. En su historia la actriz aparece como la mujer que trata de conquistar. La escena despertó comentarios acerca de un posible romance entre los dos, pero su participación corresponde a una producción musical y no confirma una relación sentimental.

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El anuncio llegó por medio de un video promocional publicado en las redes sociales del artista. En las imágenes, Ryan aparece en una historia inspirada en las películas del Viejo Oeste: rodeado de lujos y dinero, decide llevarle un regalo especial a la mujer que describe como “la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la abuela de mis nietos”.

Al llegar a la residencia de su pretendida, el cantante se ve con dos competidores: el actor Gregorio Pernía y el exciclista Rigoberto Urán, quienes igualmente buscan conquistarla y llegan con ofertas de caballos. La historia culmina con un duelo de pistolas en el que Ryan Castro resulta vencedor y se lleva a Lina Tejeiro a un paseo romántico.

La aparición de los dos colombianos llamó sobre todo la atención porque meses atrás ya protagonizaron intercambios públicos que generaron comentarios sobre una posible atracción.

En una conversación anterior, la actriz habló del cantante y reconoció que le parecía atractivo. “De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo”, dijo Tejeiro.

Ryan Castro igualmente reaccionó entonces con una frase que circuló entre sus seguidores: “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”. No obstante, más adelante se aclaró que ese intercambio tenía relación con una dinámica de promoción y no reflejaba una confirmación de acercamiento sentimental.

El nuevo sencillo de Ryan Castro estará disponible el 1 de diciembre de 2026, a las 7:00 p. m., hora de Colombia. La producción cuenta con el trabajo del productor SOG y forma parte de la tradición decembrina que el cantante inició en 2021 con su personaje Richy.