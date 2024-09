Abogado de Edmundo González llevó ante la Fiscalía las razones de su no comparecencia

El abogado José Vicente Haro, representante legal de Edmundo González Urrutia, acudió este miércoles a la Fiscalía para introducir un documento en el que se explican las razones de por qué el excandidato opositor no se presentó tras recibir tres citaciones.

"Vamos a presentar un escrito donde se van a explicar todas las razones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico por las cuales no se ha producido la comparecencia de Edmundo González Urrutia, y en particular, debido al grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le ha precalificado delitos", indicó.

Haro además señaló que a González no se le garantiza el derecho a la presunción de inocencia y se le atribuyen hechos que no se debaten judicial sino político, además resalta que no están claras las condiciones de la comparecencia.

Tras esperar hora y media le respondieron que no podían recibir el documento porque no había sistema, sin embargo se quedaron con el escrito y le pidieron volver a las 3 de la tarde para entregarle un "acuse de recibo".

"Se le está prácticamente considerando culpable iniciando un proceso penal que comenzó hace poco", puntualizó.

González Urrutia descartó por ahora asilarse en alguna embajada en Venezuela tras ser emitida una orden de captura en su contra, condenada este martes por parte de la comunidad internacional, incluidos los vecinos Brasil y Colombia.edmundo

Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el lunes la detención del diplomático de 75 años, que denuncia que la reelección de Nicolás Maduro fue fraudulenta y sostiene que él arrasó en los comicios del 28 de julio.

En la clandestinidad desde el 30 de julio, González Urrutia es solicitado por delitos que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje".