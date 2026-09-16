Llegó vestido como Maduro: hermano de alias 'Don Diego' lo deportaron desde EE. UU. y lo arrestaron en Colombia

Las autoridades de Colombia arrestaron en el aeropuerto internacional El Dorado a Eugenio Montoya Sánchez, cabecilla del cartel del Norte del Valle y requerido por la Interpol, quien fue deportado desde Estados Unidos. Según Migración Colombia, alias Hugo, hermano de alias Don Diego, llegó deportado al país después de pagar una condena de 19 años. Montoya Sánchez llegó usando una vestimenta similar a la que se le vio puesta al dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero cuando fue capturado por Estados Unidos en una operación especial.