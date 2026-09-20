Estrella del Real Madrid sufre un "traumatismo severo" en el tobillo tras peligrosa falta ante el Atlético de Madrid

Baja sensible en el Real Madrid, el centrocampista uruguayo Federico Valverde sufrió este domingo un "traumatismo severo" en el tobillo izquierdo en el derbi liguero contra el Atlético.

A la dolorosa derrota 2-1 en medio de polémicas arbitrales se suma ahora la posible larga ausencia del capitán sudamericano tras la fuerte patada que recibió en el minuto 44 del encuentro.

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Valverde recibió una fuerte entrada del surcoreano Lee Kang-in, aunque aguantó sobre el terreno de juego todo el encuentro.

Esta acción, junto a otra entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, fueron el foco de la intervención del técnico José Mourinho tras el encuentro, convencido de que el árbitro tenía que haber expulsado tanto a Lee Kang-in como al 'Cuti' Romero.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas", dijo el club blanco en un comunicado.

Lo que aumentó las críticas fue que el surcoreano no recibió ningún tipo de amonestación pese a que conectó directamente la pierna del rival.

A la espera del resultado que puedan arrojar los nuevos exámenes, Valverde sería duda para estar con su selección de cara a los partidos contra Japón, Corea del Sur e India.