El expresidente Jair Bolsonaro confirmó que la Policía allanó su casa en Brasilia

Este miércoles, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que la Policía allanó su casa en Brasilia y confiscó su celular.

De acuerdo con las autoridades, la orden de allanamiento se da en el marco de una investigación sobre una presunta falsificación del certificado de vacunación contra el covid-19 por parte de Bolsonaro.

Respecto al motivo del procedimiento, el exjefe de Estado negó, frente a los medios de comunicación, cualquier tipo de irregularidades.

"Pienso que están fabricando un caso. No hay adulteración de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué", sostuvo Bolsonaro.

Posterior a las declaraciones del expresidente de Brasil, medios locales dieron a conocer que múltiples efectivos están ejecutando 16 órdenes de allanamiento y seis órdenes de arresto preventivo en Brasilia y Río de Janeiro.

Además, la prensa del país sudamericano subrayó que las fuerzas del orden público incautaron “material relevante” sobre la causa.

Según cita el periódico brasileño O Globo, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, exasesor del exmandatario, fue detenido por la misma razón: ingreso de datos falsos de vacunación contra el covid-19 a los sistemas del Ministerio de Salud.

La Policía Federal, por su parte, indicó que las investigaciones intentan esclarecer la “supuesta asociación delictiva formada para cometer los delitos de inserción de datos falsos de vacunación contra el coronavirus en los sistemas SI-PNI y RNDS de la cartera sanitaria”.

Durante el gobierno de Bolsonaro, nueve acusaciones pesaron en contra del propio exmandatario por el manejo que tuvo de la pandemia.

En concreto, una comisión del Senado brasileño denunció en 2021 que Bolsonaro incurrió en "crímenes contra la humanidad" con su negacionismo ante la pandemia, algo que, según la delegación de la instancia legislativa, agravó la incidencia de la enfermedad en el país.