Fiscalía de España presenta querella contra Luis Rubiales por beso a Jennifer Hermoso

La Fiscalía de España presentó este viernes una querella ante la Audiencia Nacional en la que señala formalmente al suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por un delito de agresión sexual y otro de coacciones como consecuencia del beso no consentido que le dio tras la final de la Copa Mundial Femenina a la jugadora Jennifer Hermoso.

La entidad formalizó de esa manera la denuncia contra Rubiales luego de conocer un testimonio de Hermoso, el pasado martes, sobre el beso y sus repercusiones.

La querella de la Fiscalía afirma que Hermoso confirmó que el beso se dio sin su consentimiento y que ella sufrió luego varias presiones para que justificara y aprobara los hechos.

“Hermoso sufrió una situación de hostigamiento, en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente”, resaltó la Fiscalía como justificación de los delitos que presenta en su querella contra Rubiales

Rubiales fue suspendido por la FIFA por cuenta del beso que se dio en la celebración por la coronación de España como campeona del mundo en el Mundial Femenino. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español, entre tanto, le abrió al presidente de la RFEF un expediente disciplinario por falta “grave” y no “muy grave”.

La diferencia entre “grave” y “muy grave” es amplia pues la primera impide que el presidente sea suspendido de inmediato por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Si la falta hubiese sido catalogada de “muy grave” el Consejo habría podido suspender a Rubiales.

La decisión del TAD tuvo eco a nivel del Gobierno de España desde donde el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, se mostró contrariado. “El Gobierno y el CSD consideran que estas conductas son muy graves”.

“Vamos a seguir defendiendo este criterio. Pero aceptamos las resoluciones de los tribunales, aunque no las compartamos; y acudiremos a todos los organismos necesarios para que prevalezca nuestro criterio, que consideramos que es el ampliamente mayoritario en nuestra sociedad española”, sentenció Iceta.

Luis Rubiales se negó a dimitir tras las críticas e investigaciones por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso tras el triunfo de España en la Copa Mundial Femenina.

"No dimitiré, no dimitiré, no dimitiré", gritó Rubiales en una reunión de urgencia de la federación de fútbol. "¿Un pico consensuado es suficiente para sacarme de aquí? Lucharé hasta el final", dijo en un reciente discurso.

El jefe de la RFEF hizo énfasis en que el beso a Hermoso fue consensuado pese a que la jugadora ha dicho que no lo fue.