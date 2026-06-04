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Jueves, 04 de junio de 2026
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Hallazgo

Macabro hecho en México: arrojaron cuatro cuerpos decapitados frente a la sede del Congreso de Guerrero

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque en México - AFP
Ataque en México - AFP
Los cuerpos estaban cubiertos con bolsas de plástico negras en un vehículo, el cual fue abandonado en uno de los accesos traseros del edificio legislativo

Un macabro hecho tiene impactados a los residentes en el estado mexicano de Guerrero luego de que la Policía halló cuatro cadáveres decapitados dentro de un vehículo abandonado junto al Congreso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los cuerpos estaban cubiertos con bolsas de plástico negras en el automotor, el cual fue abandonado en uno de los accesos traseros del edificio legislativo ubicado en la capital del estado, Chilpancingo.

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Ante el macabro hecho, la Fiscalía de Guerreo indicó que “se iniciaron las investigaciones correspondientes y se desplegaron las actuaciones ministeriales y periciales para el esclarecimiento de lo ocurrido”.

“Personal especializado en criminalística realizó en el lugar la documentación fotográfica y escrita para la fijación y preservación de los indicios localizados. Asimismo, con el propósito de garantizar el procesamiento integral del vehículo como indicio de investigación, la unidad fue trasladada a las instalaciones de Servicios Periciales de esta institución, donde continúan las diligencias especializadas bajo condiciones controladas que permiten preservar adecuadamente los elementos materiales probatorios y garantizar la cadena de custodia”, detalló.

Es de subrayar que Guerrero, famosa por su balneario de Acapulco, vive una ola de violencia potenciada por combates entre cárteles que se pelean las rutas del tráfico de drogas.

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En la zona, los grupos narcotraficantes Cártel de la Sierra y Los Ardillos, una banda a la que comunidades indígenas responsabilizaron de los bombardeos en las montañas del estado con altos niveles de pobreza, son quienes mayormente protagonizan la disputa.

Hace dos semanas, la violencia en la región provocó el desalojo de una comunidad indígena que huyó de disparos y bombardeos con drones atribuidos a Los Ardillos.

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