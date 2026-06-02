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Martes, 02 de junio de 2026
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México

Descubren un túnel secreto en la frontera entre México y Estados Unidos: este es el video

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde 1990 las autoridades han descubierto más de 230 túneles clandestinos que han operado en la frontera de los dos países.

Un operativo ejecutado por las autoridades mexicanas los llevó a descubrir un túnel subterráneo que probablemente conecta Tijuana, México con una calle de San Diego, California.

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Todo empezó cuando agentes de inteligencia registraron una residencia al sur de la frontera entre México y Estados Unidos, en la colonia Nueva Tijuana.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Marina, el pasadizo fue localizado durante una orden de cateo.

Según las autoridades el túnel tiene aproximadamente 265 metros de largo, y 6 metros de profundidad, cuenta con iluminación, ventilación y mecanismo electrónico deslizante que permitía el contrabando de materiales por debajo de la frontera.

De acuerdo con estas características, se descubrió que posiblemente funcionaba como un centro de tráfico de armas, explosivos y drogas. Ante este suceso, la Fiscalía General de México se ha comprometido a investigar el caso.

Los objetos decomisados durante la operación fueron municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, una grabadora de video digital y decenas de dosis de metanfetamina.

No se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el evento, tampoco se ha detallado sobre el punto exacto donde desembocaría el túnel o en que año habría comenzado a operar.

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Cabe resaltar que el evento se da en medio de operaciones de inteligencia, ya que el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, mantiene una investigación activa relacionada con el túnel en la zona de Otay Mesa, California.

Por último, hasta la fecha, las autoridades han descubierto más de 230 túneles clandestinos en la frontera entre México y Estados Unidos desde 1990.

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