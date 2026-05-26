Exgobernador de Sinaloa, señalado por la justicia de EE. UU., comparece ante la Fiscalía en México: "Confío en nuestro Estado de Derecho"

El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el cual se separó de su cargo el pasado 2 de mayo de 2026 debido a investigaciones que lo vinculan con el narcotráfico, compareció formalmente ante las autoridades mexicanas este martes.

Rocha Moya, adjunto al partido oficialista de Morena, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

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En la comparecencia el político respondió a las preguntas del agente del Ministerio Público federal, en el marco de la orden de detención provisional con fines de extradición que solicitó el gobierno de Estados Unidos en su contra.

A través de su cuenta oficial en la red social X (Twitter), Rocha Moya sostuvo: "Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario".

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"Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos", prosigue la redacción del dirigente morenista.

"Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla", acotó.

El Departamento de Justicia de la unión americana señala a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa, de presuntamente estar vinculados al crimen organizado.

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Documentos en poder de la justicia norteamericana apuntan supuestas reuniones y presuntos pactos de neutralidad política con facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente relacionados con "Los Chapitos".

Hasta el momento, el exgobernador sostiene su inocencia y reiteró su disposición para atender cualquier requerimiento judicial.

Por su parte, Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, también se presentó ante la FGR y afirmó ser "inocente".

Rechazó las acusaciones de Estados Unidos, negó estar en contacto con los otros señalados y añadió que confía en las instituciones.