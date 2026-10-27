NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
Colombia

Contundente megaoperativo de De la Espriella en Medellín: cayeron alias ‘Valenciano’ y alias ‘Risas’

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó un megaoperativo contra las bandas delincuenciales de la ciudad de Medellín durante la madrugada del 27 de octubre. Armado y con chaleco antibalas, el mandatario colombiano acudió personalmente al desarrollo de las actividades de las autoridades y anunció la captura de alias ‘Valenciano’ y alias ‘Risas’, que estaría vinculado al robo de relojes de lujo a turistas.

También le puede interesar

Abelardo de la Espriella
Colombia

Contundente megaoperativo de De la Espriella en Medellín: cayeron alias ‘Valenciano’ y alias ‘Risas’

Delcy Rodríguez - Foto: EFE.
Delcy Rodríguez

“Los días de Delcy podrían estar contados”: exembajador venezolano tras declaraciones de Rodríguez

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Colombia

Verónica Alcocer en el ‘ojo del huracán’ y Petro subió la temperatura por una publicación en X: así está el Clima Político

María Corina Machado - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

“María Corina viene a reencontrar a la gente en torno a las decisiones”: Macero sobre Machado

Ejército colombiano tendrá entrenamiento conjunto con militares estadounidenses / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Entrenamiento contra el narco: 300 militares de Estados Unidos llegarán a Colombia

Delcy Rodríguez y María Corina Machado / FOTO: EFE
Regreso María Corina Machado

¿Debe reunirse María Corina Machado con Delcy Rodríguez?

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Los días de Delcy podrían estar contados”: exembajador venezolano tras declaraciones de Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado; Delcy Rodríguez.
Regreso María Corina Machado

"Delcy me recuerda una canción de Sandro, Se te nota": Tuto Quiroga responde a declaraciones de la dictadora interina sobre retorno de Machado

El regreso de María Corina podría representar un impacto en las elecciones intermedias de EEUU - Foto: AFP/Canva
Elecciones

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Más de Judicial

Ver más
Eva Ferrer y Verónica Alcocer / FOTO: redes sociales
Verónica Alcocer

Eva Ferrer pide garantías de protección por gran nivel de riesgo tras señalamientos contra Verónica Alcocer

Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

Bandera de México | Foto: AFP
México

México desmantela red de extorsión que clonaba con IA voces de altos funcionarios

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Elon Musk junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. en la Casa Blanca - Foto: EFE
Elon Musk

Donald Trump destaca que Elon Musk “restableció” las funciones completas de Starlink para Ucrania tras las restricciones operativas

Foto – Captura video X: @ABDELAESPRIELLA
La Picota

Esposados y sometidos a corte de pelo: imágenes del traslado de exfuncionarios del Gobierno Petro a La Picota ordenado por De la Espriella

Cristiano Ronaldo (EFE)
Cristiano Ronaldo

Escándalo en la Selección de Portugal: Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar la concentración

Presidente Donald Trump- Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

"Muchos votantes venezolanos están apoyando a Trump": Andrés Guilarte sobre elecciones intermedias en EE. UU.

Alicia Machado, actriz venezolana y ex Miss Universo / Yina Calderón, influencer colombiana - Fotos: EFE / Instagram
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra Yina Calderón cara a cara: "A mí me respetas; aquí solo hay una reina y soy yo"

José Torres, actor venezolano / Edificio colapsado en La Guaira (Venezuela) por el doble sismo - Fotos: Instagram / EFE
La Guaira

"Fueron de las horas más terribles que he vivido en estos 101 años": reapareció José Torres, actor que encarnó a 'Tacupay', tras sobrevivir al doblete sísmico en La Guaira

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023