Contundente megaoperativo de De la Espriella en Medellín: cayeron alias ‘Valenciano’ y alias ‘Risas’

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó un megaoperativo contra las bandas delincuenciales de la ciudad de Medellín durante la madrugada del 27 de octubre. Armado y con chaleco antibalas, el mandatario colombiano acudió personalmente al desarrollo de las actividades de las autoridades y anunció la captura de alias ‘Valenciano’ y alias ‘Risas’, que estaría vinculado al robo de relojes de lujo a turistas.