Este 3 de noviembre comienza a regir un nuevo requisito para viajar a Estados Unidos: gobierno Trump lo hizo oficial

Estados Unidos es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo; por eso, miles de viajeros buscan cumplir con todos los requisitos, incluida la visa, para disfrutar del país norteamericano.

Precisamente, en las últimas horas el gobierno de Donald Trump hizo oficial un nuevo requisito para los viajeros con intención de ingresar a Estados Unidos.

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La nueva normativa comenzará a regir a partir de este martes 3 de noviembre a las 11:59 de la noche.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, estableció que aquellos viajeros que ingresen al país a partir de este martes en la noche tendrán que presentar una declaración firmada en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al viaje.

Con esta nueva medida, las autoridades sanitarias de Estados Unidos pretenden evitar un brote de ébola, registrado en el país africano desde hace meses atrás.

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La medida también alcanza a ciudadanos de Estados Unidos, así como a residentes permanentes.

Las aerolíneas con destino a Estados Unidos han informado recientemente a sus viajeros sobre el nuevo requisito y han dado indicaciones sobre cómo cumplirlo.