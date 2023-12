¿Por qué es tan polémica la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori?: El análisis en Ángulo de NTN24

El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó el pasado martes 5 de diciembre la "inmediata libertad" del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por "crímenes de lesa humanidad".

"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori", indicó el tribunal en la resolución difundida a los medios.

Asimismo, la instancia judicial declaró fundado el “recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en el presente proceso”, por lo que los magistrados restituyeron el indulto que le habían otorgado a Fujimori en 2017 por razones humanitarias, y que luego fue revocado por la Corte Suprema en 2019.

La determinación del Tribunal Constitucional de Perú ha sido refutada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Se pide a Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la 'inmediata libertad' de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones", comunicó la Corte-IDH.

Sobre la polémica liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori, en Ángulo de NTN24 se abre la puerta de debate con Gilbert Violeta, abogado constitucionalista; Vlado Castañeda, experto en políticas públicas, y María Ysabel Cedano, defensora de derechos humanos.

“Ni la Presidencia de la República ni otras instancias podrán interferir en esta decisión. Esta liberación se suma a una crisis política que ya sufre el Perú”, dijo Violeta.

“Hay que tener en cuenta estos elementos, por la repercusión que pueda tener nuestra imagen a escala internacional. Con esto (liberación de Fujimori) nos ponemos a nivel de Nicaragua y Venezuela, que han desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto genera un descalabramiento de todo el sistema constitucional”, expresó Castañeda.

“Es lamentable (la liberación de Fujimori) no hay seguridad jurídica, no hay garantía judicial, aquí hay un trasfondo, estamos viendo a una fiscal de la nación y congresistas vinculados en decisiones que afectan al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Junta Nacional de Justicia. En el Perú no estamos en una democracia”, comentó Cedano.