Venezolanos reaccionan a nueva imputación contra Maduro y Cilia en EE. UU.: "Un sistema de justicia robusto"

Este jueves 8 de octubre, la justicia de Estados Unidos imputó nuevos cargos contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para torturar y secuestrar a opositores y ciudadanos estadounidenses. Ese mismo día, el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, denegó la petición de Flores para cumplir prisión domiciliaria tras alegar problemas de salud.