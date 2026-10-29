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Serie Mundial

William Contreras hizo historia en las Grandes Ligas y celebró su MVP de la Serie Mundial con la bandera de Venezuela

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
William Contreras, pelotero venezolano / Celebración de los Milwaukee Brewers por la conquista de la Serie Mundial - Fotos: X / EFE
William Contreras, pelotero venezolano / Celebración de los Milwaukee Brewers por la conquista de la Serie Mundial - Fotos: X / EFE
Con la bandera tricolor, el pelotero expresó su emoción y dedicó palabras a Venezuela, en un año especialmente significativo para el béisbol criollo.

El venezolano William Contreras vivió una jornada histórica en las Grandes Ligas al conquistar la Serie Mundial 2026 con los Milwaukee Brewers y recibir el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato.

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Tras el triunfo, el receptor salió al terreno de juego con la bandera de Venezuela sobre sus hombros para celebrar el título.

Con la bandera tricolor, el pelotero expresó su emoción y dedicó palabras a Venezuela, en un año especialmente significativo para el béisbol criollo.

Además, el receptor compartió la celebración sobre el terreno con su hermano mayor, Willson Contreras, con quien protagonizó un emotivo abrazo después de alcanzar el campeonato.

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El pelotero tuvo una destacada actuación durante el Clásico de Otoño, en el que terminó con un promedio ofensivo de .381, números que respaldaron su elección como el jugador más destacado de la serie.

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Con este reconocimiento, Contreras se convirtió en el segundo receptor venezolano en obtener el premio al MVP de una Serie Mundial (Salvador Pérez lo consiguió en 2015).

En marzo, recordemos, Contreras también había formado parte de la selección venezolana que conquistó el Clásico Mundial de Béisbol, otro de los grandes momentos de su carrera.

Los Milwaukee Brewers se coronaron campeones de la Serie Mundial 2026 tras vencer 4-1 a los Tampa Bay Rays en el quinto partido disputado el miércoles 28 de octubre en el Tropicana Field.

Así las cosas, Milwaukee logró su primer título de Serie Mundial.

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