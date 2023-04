Abecé del juicio político contra Guillermo Lasso: todo lo que tiene que saber

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se pronunció por primera vez desde que la Corte Constitucional del país que dio luz verde para que la Asamblea Nacional lleve adelante el proceso de censura en su contra acusado por la oposición de peculado y concusión.

Con este fallo, la Asamblea legislativa enviará el informe a la Comisión de fiscalización y control político que deberá elaborar un informe para que sea discutido por el pleno del parlamento.

Lasso habló ante el país el pasado jueves y dijo que el juicio político no tiene "ni pies ni cabeza"

"La democracia se fortalece con más democracia, por tanto respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta", dijo Lasso en una alocución emitida en televisión.

Lasso agregó que están intentando "asesinar" su reputación y rechazó tajantemente el proceso:

"A mí me molesta, me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar", dijo.

En el mismo discurso, el mandatario que asumió en 2021 insistió en su inocencia.

Ahora, los ecuatorianos esperan el desenlace del proceso y se preguntan sobre lo que podría pasar, ¿qué sigue para el presidente Lasso? ¿Cuáles medidas lo protegen? ¿Qué pasará con el futuro político del país?

Para responder estos cuestionamientos, la abogada constitucionalista Pamela Aguirre, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.