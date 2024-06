Así fue el primer encuentro entre Claudia Sheinbaum y AMLO en Palacio Nacional en México

Este lunes se llevó a cabo en México la primera reunión entre el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa Claudia Sheinbaum.

Andrés Manuel López Obrador recibió a la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum en las puertas del Palacio Nacional.

Allí, tras un abrazo, ambos alzaron las manos como señal de triunfo de su Partido Morena y saludaron a sus seguidores reunidos frente a la sede de gobierno.

El encuentro entre Sheinbaum y López Obrador, el primero desde la victoria de la oficialista el pasado 2 de junio, se llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio Nacional para iniciar conversaciones sobre la transición.

El 1 de octubre es el día marcado por la ley para que Sheinbaum asuma la presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en llegar a ese cargo.

La futura administración supone la continuidad del proyecto de izquierda encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Antes de la cita de este lunes AMLO defendió a Sheinbaum de quienes dicen que es "su copia" y lo acusan de querer seguir detrás del poder, durante la administración entrante.

“Una falta de respeto, pero lamentable, aunque también es importante que todo esto se exprese, se manifieste (...) como se va a parecer a mí, cómo voy a estar detrás, eso es lo otro, yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella, igual que Claudia, y yo le voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo y nunca he actuado de manera inconsecuente, nunca, lo que digo lo sostengo, cumplo mis compromisos. Me voy a ir muy contento, tengo que agradecerle al creador a la suerte desde luego al pueblo”, indicó.

El peso mexicano y la bolsa repuntaron tras una sesión volátil de cara al encuentro. Los posibles cambios constitucionales propuestos por el oficialismo generan incertidumbre en los mercados desde la victoria de Sheinbaum.

La moneda local cotizaba en 18.2 por dólar cerca del final de la sesión con un avance del 0.84%, después de haberse debilitado más temprano a su peor nivel en más un año, mientras que la bolsa repuntó un 0.27%.

Varios cambios constitucionales propuestos desde febrero por López Obrador comenzaron a generar incertidumbre en los mercados después de las elecciones del pasado dos de junio ante el temor de que el partido gobernante morena y sus aliados en el congreso allanen el camino para su rápida aprobación, una vez que inicie sesiones en septiembre.

La coalición de gobierno encabezada por morena obtuvo una mayoría calificada en la cámara de diputados y se quedó a sólo un par de escaños de conseguirlo también en el senado.

La semana pasada el peso mexicano sumó una pérdida de más de un 8%, su mayor caída desde el inicio de la pandemia de covid-19, mientras que la bolsa sufrió su peor revés desde finales de 2022.

A los mercados les preocupa particularmente una reforma que modificaría el sistema de justicia, que entre otros cambios plantea reducir el número de magistrados de la suprema corte y establece la elección popular de jueces, haciendo temer que se debilitaría a uno de los contrapesos del poder presidencial.