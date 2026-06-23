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Martes, 23 de junio de 2026
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Elecciones en Perú

Candidato izquierdista peruano pidió anular los votos emitidos en el extranjero y sigue sin definirse la elección presidencial

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano (AFP)
Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano (AFP)
Hasta el momento Fujimori, aventaja por poco más de 40.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados

El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez pidió este lunes la anulación de los votos emitidos en el extranjero en la ajustada segunda vuelta presidencial de Perú.

Esta atípica e insólita solicitud podría afectar unos 300.000 sufragios cuando el conteo oficial da una estrecha ventaja a la derechista Keiko Fujimori.

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Con 99,70% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,111% de los votos frente al 49,889% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Hasta el momento Fujimori, aventaja por poco más de 40.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados en la segunda vuelta que se realizó el 7 de junio.

"Hemos presentado la solicitud de nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares", dijo el izquierdista Sánchez en X.

"El procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial", agregó el candidato, sin presentar pruebas.

Mientras tanto, sigue la incertidumbre y para declarar un ganador deben ser aún revisadas actas impugnadas que contienen unos 82.000 votos.

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Según Sánchez, hubo "irregularidades administrativas y de custodia del organismo electoral" en la votación del extranjero que representa unos 300.000 votos y que favoreció en gran parte a Fujimori.

El dirigente sostiene que excluyendo el voto emitido fuera del país, mantiene una ventaja de unos 25.000 sufragios sobre su rival.

Mientras tanto, el partido Fuerza Popular, ha señalado que esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores.

Una delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", en el contexto de una campaña polarizada.

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