Candidato izquierdista peruano pidió anular los votos emitidos en el extranjero y sigue sin definirse la elección presidencial

El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez pidió este lunes la anulación de los votos emitidos en el extranjero en la ajustada segunda vuelta presidencial de Perú.

Esta atípica e insólita solicitud podría afectar unos 300.000 sufragios cuando el conteo oficial da una estrecha ventaja a la derechista Keiko Fujimori.

VEA TAMBIÉN Keiko Fujimori mantiene leve ventaja sobre Roberto Sánchez en apretado conteo de votos en Perú a falta de menos del 2% por escrutar o

Con 99,70% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,111% de los votos frente al 49,889% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Hasta el momento Fujimori, aventaja por poco más de 40.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados en la segunda vuelta que se realizó el 7 de junio.

"Hemos presentado la solicitud de nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares", dijo el izquierdista Sánchez en X.

"El procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial", agregó el candidato, sin presentar pruebas.

Mientras tanto, sigue la incertidumbre y para declarar un ganador deben ser aún revisadas actas impugnadas que contienen unos 82.000 votos.

VEA TAMBIÉN Keiko Fujimori vuelve a tomar la delantera frente a Roberto Sánchez por menos de 600 votos en estrecho conteo tras elecciones presidenciales en Perú o

Según Sánchez, hubo "irregularidades administrativas y de custodia del organismo electoral" en la votación del extranjero que representa unos 300.000 votos y que favoreció en gran parte a Fujimori.

El dirigente sostiene que excluyendo el voto emitido fuera del país, mantiene una ventaja de unos 25.000 sufragios sobre su rival.

Mientras tanto, el partido Fuerza Popular, ha señalado que esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores.

Una delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", en el contexto de una campaña polarizada.