Keiko Fujimori vuelve a tomar la delantera frente a Roberto Sánchez por menos de 600 votos en estrecho conteo tras elecciones presidenciales en Perú

Este jueves 11 de junio se dio a conocer que Keiko Fujimori volvió a tomar la delantera frente a Roberto Sánchez en las presidenciales de Perú.

VEA TAMBIÉN El mensaje de María Corina Machado y Keiko Fujimori sobre los errores políticos “que hay que evitar” o

A falta de contar menos del 2 % de los votos, Fujimori obtiene el 50,002 %, lo que se traduce en 9.032.653 de los sufragios.

Por su parte, Sánchez suma hasta el momento 49,998 %, es decir, 9.032.092 de votos. Tal situación que deja en evidencia la profunda polarización en la nación andina.

Dicho resultado, parcialmente, deja a la hija y heredera política del difunto expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva jefe de Estado de Perú.

¿Por qué las autoridades electorales de Perú tardan en entregar los resultados?

Las elecciones en Perú demoran debido a que no existe un conteo preliminar rápido de la votación la misma noche de los comicios y el proceso legal exige el traslado físico y manual de todas las actas de votación, la resolución de actas observadas y el estrecho margen entre los candidatos.

VEA TAMBIÉN Fujimori en empate técnico con Sánchez según boca de urna de balotaje presidencial en Perú o

Según expertos, a diferencia de otros países latinoamericanos que tienen resultados el mismo día en horas de la noche, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú no realiza un conteo preliminar electrónico rápido.

El conteo oficial, en ese sentido, avanza a medida que los resultados llegan físicamente a las oficinas descentralizadas.

La primera vuelta de estos comicios se llevó a cabo el domingo 12 de abril de 2026 y la segunda vuelta el domingo 7 de junio de 2026.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), fueron los más votados. La contienda ha sido extremadamente reñida con un empate técnico entre ambos candidatos.

VEA TAMBIÉN “La ventaja del fujimorismo es que tiene un bolsón de votos fieles”: analista sobre la cuarta aspiración de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú o

El presidente electo de Perú tomará posesión del cargo el 28 de julio, cumpliendo con el calendario constitucional.