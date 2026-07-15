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Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella designó a Alexandra Falla Zerrate como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: "Hija de migrantes y de la provincia"

julio 15, 2026
Por: David Lozano
Abelardo De La Espriella - AFP
Abelardo De La Espriella - AFP
De la Espriella aseguró que “comienza una nueva etapa para las TIC: una tecnología para todos, unas comunicaciones al servicio de la gente y un país que mira al futuro”.

Este miércoles 15 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer quién será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

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El anuncio se dio por medio de su cuenta oficial de X. Allí informó que la nueva ministra será Alexandra Falla Zerrate.

“La tecnología también tendrá rostro de mujer, liderazgo y visión de futuro. Hija de migrantes y de la provincia. Formada por una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino para servir a Colombia. Presento a Alexandra Falla Zerrate, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Patria Milagro”, indicó.

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Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Asimismo, se ha desempeñado en varios cargos relacionados con la televisión, el cine, la radio y los entornos digitales.

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El presidente electo aseguró que Falla llega con una misión: poner las tecnologías y las comunicaciones al servicio del país.

“Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades”, mencionó.

“Con Alexandra Falla comienza una nueva etapa para las TIC: una tecnología para todos, unas comunicaciones al servicio de la gente y un país que mira al futuro con decisión”, indicó.

Finalmente, a pocos días de la posesión de Abelardo De La Espriella, el mandatario aseguró que su gobierno está “¡firme con la innovación, firme con las mujeres que transforman Colombia y firme por la Patria!”.

Se espera que el sucesor del presidente Gustavo Petro continúe conformando su equipo de trabajo en los próximos días.

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