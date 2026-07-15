Abelardo De La Espriella designó a Alexandra Falla Zerrate como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: "Hija de migrantes y de la provincia"

Este miércoles 15 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer quién será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El anuncio se dio por medio de su cuenta oficial de X. Allí informó que la nueva ministra será Alexandra Falla Zerrate.

“La tecnología también tendrá rostro de mujer, liderazgo y visión de futuro. Hija de migrantes y de la provincia. Formada por una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino para servir a Colombia. Presento a Alexandra Falla Zerrate, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Patria Milagro”, indicó.

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Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Asimismo, se ha desempeñado en varios cargos relacionados con la televisión, el cine, la radio y los entornos digitales.

El presidente electo aseguró que Falla llega con una misión: poner las tecnologías y las comunicaciones al servicio del país.

“Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades”, mencionó.

“Con Alexandra Falla comienza una nueva etapa para las TIC: una tecnología para todos, unas comunicaciones al servicio de la gente y un país que mira al futuro con decisión”, indicó.

Finalmente, a pocos días de la posesión de Abelardo De La Espriella, el mandatario aseguró que su gobierno está “¡firme con la innovación, firme con las mujeres que transforman Colombia y firme por la Patria!”.

Se espera que el sucesor del presidente Gustavo Petro continúe conformando su equipo de trabajo en los próximos días.