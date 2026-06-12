Keiko Fujimori mantiene leve ventaja sobre Roberto Sánchez en apretado conteo de votos en Perú a falta de menos del 2% por escrutar

La candidata a la Presidencia del Perú, Keiko Fujimori, mantiene leve ventaja sobre su rival político en la contienda electoral Roberto Sánchez.

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De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), van 98.258 % de actas contabilizadas.

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Fujimori, en esa línea, cuenta con 50.004% (9.036.046 votos), mientras que su contrincante, Sánchez, obtiene hasta el momento 49.996% (9.034.743 de los sufragios).

A falta de contar menos del 2 % de los votos, este resultado deja parcialmente a la hija y heredera política del difunto expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva jefe de Estado de la nación andina.

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¿Por qué las autoridades electorales de Perú tardan en entregar los resultados?

Las elecciones en Perú demoran debido a que no existe un conteo preliminar rápido de la votación la misma noche de los comicios y el proceso legal exige el traslado físico y manual de todas las actas de votación, la resolución de actas observadas y el estrecho margen entre los candidatos.

Según expertos, a diferencia de otros países latinoamericanos que tienen resultados el mismo día en horas de la noche, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú no realiza un conteo preliminar electrónico rápido.

El conteo oficial, en ese sentido, avanza a medida que los resultados llegan físicamente a las oficinas descentralizadas.

La primera vuelta de estos comicios se llevó a cabo el domingo 12 de abril de 2026 y la segunda vuelta el domingo 7 de junio de 2026.

El presidente electo de Perú tomará posesión del cargo el 28 de julio, cumpliendo con el calendario constitucional.