Con mensaje en redes, Gustavo Petro satiriza sobre la masiva marcha en su contra este domingo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en las últimas horas sobre la nueva jornada de movilizaciones convocadas por diversos sectores de la oposición.

Este domingo, miles de personas protestan en las principales ciudades del país en rechazo a las últimas decisiones del Gobierno de Gustavo Petro.

Al respecto, el mandatario colombiano se refirió a través de su cuenta oficial de X con video satírico de Jaime Garzón titulado: "La clase dominante".

En el clip aparece Garzón en medio de una marcha diciendo: “Viva la Universidad neoliberal, abajo la realidad nacional”.

Mientras caminan por las calles de la ciudad, un “periodista” se le acerca para preguntarle sobre el motivo de la marcha, a lo que él responde:

“Aquí marchando hacia el poder y midiendo las calles de Bogotá para privatizarlas cuando sea alcalde. Hay que poner a marchar a la alta sociedad civil, la sociedad que estudia para administrar la guerra”, responde Garzón.

El video, que no pasó desapercibido los internautas, generó todo tipo de reacciones, en su mayoría, en contra del mandatario colombiano.

“Pobre perdedor que no sabe qué hacer para disimular el rechazo absoluto de todo Colombia”, “Colombia no es suya y no podrá destruirla” y “La clase dominante son más de 35 millones de colombianos”, indican algunos usuarios.

Cabe señalar que diversas voces desde varios sectores políticos, sociales e ideológicos se han pronunciado en apoyo a la manifestación convocada para este domingo.

Incluso personalidades que en un principio apoyaron la campaña del presidente Petro anunciaron su presencia, como es el caso de Rudolf Hommes, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

Similar es el caso de Alejandro Gaviria, quien hizo parte del Gobierno Petro como ministro de Salud y que ahora se ha convertido en un acérrimo crítico de la actual administración.

Gaviria se ha sumado a la convocatoria precisamente desde un enfoque de salud, apenas días después de que el polémico proyecto de reforma a ese sector que impulsaba el presidente Petro se hundiera en el Legislativo: "la salud no es un juego de ensayo y error", escribió en sus redes sociales.