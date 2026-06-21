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Domingo, 21 de junio de 2026
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Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones en Colombia (AFP)
Elecciones en Colombia (AFP)
Los colombianos eligen este domingo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al sucesor de Gustavo Petro.

Este domingo se llevaron a cabo unas decisivas elecciones presidenciales en Colombia en las que los ciudadanos eligen entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como sucesor de Gustavo Petro.

Al cierre de las urnas, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, aseguró que el proceso se llevó a cabo "con plenas garantías de transparencia e integridad electoral".

Y agregó que “el proceso electoral colombiano es una construcción colectiva en la que participan millones de personas: jurados de votación, testigos electorales, jueces de la República, notarios, representantes de las diferentes entidades, lo cual garantiza que nuestro sistema electoral sea eficiente e íntegro”.

A su vez, el registrador nacional felicitó a los colombianos residentes en el país y el exterior que "salieron a ejercer su derecho al voto con entusiasmo y pacíficamente, y que revalidaron sus principios democráticos".

De igual forma, exaltó el trabajo de los más de "850.000 jurados de votación que atendieron las votaciones".

Penagos, además, reconoció la tarea que cumplen más de "300.000 testigos electorales de las campañas políticas y la labor que desempeñarán los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos que conforman las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados electorales en cada uno de los municipios de Colombia".

En el proceso también hubo presencia técnica de 15.000 observadores electorales nacionales y más de 1.000 internacionales de 36 organismos para fortalecer la transparencia e integridad de estos comicios.

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