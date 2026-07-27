Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra la elección de Abelardo De La Espriella como presidente

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda presentada por el exsuperintendente y exmagistrado Luis Guillermo Pérez, con la cual solicitó anular la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.

La pretensión puntual es dejar sin efectos la declaración de elección de Abelardo De La Espriella como presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, señala el documento.

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El estudio de esta demanda lo realizará la Sección Quinta del alto tribunal, luego de que se estableciera que la acción jurídica reúne todos los requisitos legales para ser admitida.

Dentro de las actuaciones ordenadas por el Consejo de Estado, tras decidir la admisión de la demanda, está la notificación a Abelardo De La Espriella, así como al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Ministerio Público, sobre la decisión.

Asimismo, el alto tribunal estableció que la parte demandada y las autoridades vinculadas dispondrán de 15 días para contestar la demanda, contados a partir de la notificación personal del auto o de la publicación del aviso correspondiente.

Del mismo modo, el Consejo de Estado requirió al CNE para que allegue e informe sobre la copia de los antecedentes administrativos del acto demandado durante el término fijado para la contestación de la demanda.

Cabe aclarar que, según el Consejo de Estado, “la admisión de una demanda de nulidad electoral es un paso formal en la justicia contencioso-administrativa, que no implica un fallo de fondo ni la suspensión del acto impugnado, sino el inicio del análisis jurídico sobre la validez de la resolución objeto de controversia".

Finalmente, el presidente Gustavo Petro se pronunció acerca de la demanda, la cual fue interpuesta ante la Sección Quinta del Consejo de Estado contra la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, por medio de la cual el CNE declaró la elección de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia.

“Aquí se encuentra la demanda de nulidad de la elección presidencial de 2026. Su lenguaje técnico será explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular. Es presentada por los 'testigos digitales', que, en número de 70.000 ciudadanos y ciudadanas, lograron descubrir, en las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”, afirmó el mandatario.