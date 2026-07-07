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Martes, 07 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Ministros de Abelardo De La Espriella respaldaron al presidente electo tras los señalamientos de Gustavo Petro: "Invocamos a la resistencia constitucional"

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella - EFE
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella - EFE
“El nuevo Gobierno no se construirá desde los escritorios de Bogotá, sino de cara a los ciudadanos y en cada región de Colombia”, afirmaron los ministros.

Los ministros escogidos por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, rechazaron los señalamientos de Gustavo Petro, actual jefe de Estado, sobre un supuesto fraude en las elecciones del pasado 21 de junio.

Asimismo, se refirieron al empalme suspendido por las recientes tensiones entre el gobierno saliente y el entrante.

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“Respaldamos plenamente la alocución del presidente electo, en la cual ratificó su compromiso con el pueblo colombiano y con la defensa de la Constitución de 1991, la democracia y el Estado de derecho”, indicaron los ministros.

Todos coincidieron en que fueron designados para defender y exigir el respeto de la Constitución y de todo el pueblo colombiano.

“Estamos aquí para defender y exigir el respeto de la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada libremente en las urnas, que eligió como presidente de la República a Abelardo De La Espriella y como vicepresidente a José Manuel Restrepo”, aseguraron.

Asimismo, afirmaron que el presidente Gustavo Petro, al declarar que desconoce la voluntad de los colombianos expresada en las elecciones del 21 de junio, está cruzando una línea infranqueable en una democracia y está pasando por encima de todos los colombianos que tomaron la decisión de votar por Abelardo De La Espriella.

Del mismo modo, quienes harán parte del gabinete del presidente electo hicieron un llamado al país y pidieron que los ciudadanos no sean indiferentes frente a este tema, ya que se trata de un ejercicio de la democracia colombiana.


“Hacemos un llamado al país: esto no es un asunto trivial. Estamos ante el desconocimiento, por parte de un presidente en ejercicio, de la democracia colombiana. Ningún ciudadano, ninguna institución, ningún sector político puede ser indiferente frente a un hecho de esta gravedad”, afirmaron.

Ante esto, los ministros invocaron una “resistencia constitucional” frente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro.

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“Invocamos la resistencia constitucional —la que se ejerce desde las instituciones y al amparo de la ley— frente a los poderes que pretenden desconocer los resultados electorales y frente a quienes, con eufemismos, buscan incendiar las calles y sembrar el desorden”, mencionaron.

Finalmente, todo el gabinete aseguró que continuará con la recopilación de información para el empalme nacional, incluido el empalme anticorrupción, y confirmó que este proceso seguirá sin pausa.

Este gabinete designado continuará sus labores de recopilación de información para el empalme nacional, incluido el empalme anticorrupción, que seguirá adelante sin pausa. A partir de mañana, el presidente electo Abelardo De La Espriella iniciará los empalmes regionales, que se adelantarán con los gobernadores y alcaldes del país para conocer, de primera mano y en el territorio, los problemas de los colombianos”, aseguraron.

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