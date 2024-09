Entre decreto adelantado de Navidades y amenazas, Maduro reaccionó a un día difícil

Horas después de conocerse el decomiso por parte de autoridades de Estados Unidos, del avión privado de Nicolás Maduro, este cargó contra el candidato presidencial y opositor, Edmundo González Urritia a quien tildó de "cobarde" y lo acusó de estar al margen de las leyes.

En un día convulsivo entre la sanción estadounidense, un tribunal especializado en terrorismo contra contra González, lo señala de la presunta comisión de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación para delinquir".

Aunque no se refirió directamente a la orden de aprehensión librada contra González, Maduro dedicó un segmento de su programa semanal para cargar en su contra.

"Nadie está por encima de las leyes (...) La Fiscalía lo citó tres veces y él no va, ya que dice que no reconoce al Ministerio Público, ¿en qué país ocurre eso? (...) González Urrutia se da el tupé de decir que no reconoce las leyes", expresó.

Una vez más aseguro que tanto la líder María Corina Machado como el candidato supuestamente planeaban un asalto al poder político. Estos señalamientos surgen desde el pasado 29 de agosto cuando el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro sin mostrar los detalles de los escrutinios, tras un mes de los comicios, siguen sin ser publicados por el organismo, mientras que la oposición denunció fraude y publicó más de 80% de las actas que asegura prueban el triunfo del exembajador.

Según el líder del chavismo, tanto González como Machado, son los supuestos responsables del apagón registrado el pasado 29 de agosto. Pese a que desde junio de este año las estaciones eléctricas fueron militarizadas para "prevenir ataques al sistema".

En la misma línea, Maduro no dudó en amenazar con la llamada 'operación tun tun' a migrantes y activistas que viralizaron un video desde Miami, en el que piden ayuda e intervención internacional.

"Cuando les llegue el 'Tun-tun' no vayan a llorar, ¡piazo e bichitos, piazo 'e cobardes! Les va a llegar. ¡Cobardes!".

Seguidamente cargó contra medios de comunicación como El Pitazo, Efecto Cocuyo y Tal Cual, señalándolos de ser "tarifados" de Estados Unidos y de "imponer una realidad paralela".

"Los ponen en situación de red para que fueran los portales que impusieran la manipulación en el momento preciso, sea en un apagón masivo, sea en un ataque masivo como el 29 y 30 de julio, ellos iban imponiendo su realidad paralela", dijo.

Pese a algida crisis política que atraviesa el país, aunado al miedo de la población frente a la ola represiva y de persecusión, Maduro anunció que la temporada navideña será adelantada para el 1 de octubre.