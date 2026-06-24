Experto advierte sobre los principales desafíos que tendrá Abelardo de la Espriella a su llegada al gobierno de Colombia

Tres días después de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aceptó su derrota y reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente electo.

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"Tras el proceso de escrutinios adelantado por jueces y notarios, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", declaró Cepeda.

“Lo hago como un acto de *responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", afirmó.

Al respecto, Diego Molano Aponte, exministro de Defensa de Colombia entre 2021 y 2022, habló en NTN24 sobre el principal desafío que tendrá el presidente electo de Colombia.

Según Molano, “el desafío más grande será en materia de seguridad. La paz total implementada por el presidente Petro dejó al país en una situación grave” en términos de control territorial, con grupos criminales como el Clan del Golfo.

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El poder de estas organizaciones se sustenta en el narcotráfic*, con más de 300.000 hectáreas de cultivos de coca que producen más de 3.000 toneladas métricas de cocaína exportadas a diferentes regiones del mundo, incluido Estados Unidos.

"El incremento de homicidios, de masacres, ha sido notorio", afirmó Molano, quien también advirtió que el nuevo gobierno recibirá unas fuerzas militares y de policía "disminuidas en sus capacidades, en su motivación, en su presupuesto".

Para enfrentar esta situación, Molano destacó que De la Espriella ha manifestado "decisión política" para combatir de forma "implacable a los criminales, a los narcotraficantes, a los corruptos".

El exministro consideró vital "la reactivación de las relaciones con Estados Unidos, especialmente con la Administración Trump, y con Israel, particularmente en materia de inteligencia y tecnología".