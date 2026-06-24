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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Elecciones en Colombia

Consejo Nacional Electoral de Colombia confirma oficialmente la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
El CNE informó que este jueves 25 de junio serán entregadas las credenciales tanto a Abelardo De La Espriella como a José Manuel Restrepo.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmó este miércoles de manera oficial la victoria de Abelardo De La Espriella tras llevarse a cabo el escrutinio de los votos de las elecciones del pasado 21 de junio.

La comisión escrutadora declaró oficialmente el triunfo de Abelardo De La Espriella, pese a que el candidato oficialista, Iván Cepeda, y el propio presidente Gustavo Petro se negaron a hacerlo luego de celebrarse los comicios.

“Se declara electo como presidente de la república al doctor Abelardo de la Espriella y como vicepresidente al doctor José Manuel Restrepo”, indicó el magistrado Jaime Hernando Suárez.

o

En ese sentido, señaló que “se declara la elección de presidente y vicepresidente” y “se ordena expedir las respectivas credenciales” a los nuevos mandatarios.

El CNE informó que los resultados de segunda vuelta fueron los siguientes, de acuerdo al formulario E 26

Iván Cepeda Castro 12.708312 de votos y Abelardo De La Espriella 12.960.166 de votos.

En blanco, votaron 427. 026.

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El CNE informó que este jueves 25 de junio serán entregadas las credenciales tanto a Abelardo De La Espriella como a José Manuel Restrepo.

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