Consejo Nacional Electoral de Colombia confirma oficialmente la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales
El Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmó este miércoles de manera oficial la victoria de Abelardo De La Espriella tras llevarse a cabo el escrutinio de los votos de las elecciones del pasado 21 de junio.
La comisión escrutadora declaró oficialmente el triunfo de Abelardo De La Espriella, pese a que el candidato oficialista, Iván Cepeda, y el propio presidente Gustavo Petro se negaron a hacerlo luego de celebrarse los comicios.
“Se declara electo como presidente de la república al doctor Abelardo de la Espriella y como vicepresidente al doctor José Manuel Restrepo”, indicó el magistrado Jaime Hernando Suárez.
En ese sentido, señaló que “se declara la elección de presidente y vicepresidente” y “se ordena expedir las respectivas credenciales” a los nuevos mandatarios.
El CNE informó que los resultados de segunda vuelta fueron los siguientes, de acuerdo al formulario E 26
Iván Cepeda Castro 12.708312 de votos y Abelardo De La Espriella 12.960.166 de votos.
En blanco, votaron 427. 026.
El CNE informó que este jueves 25 de junio serán entregadas las credenciales tanto a Abelardo De La Espriella como a José Manuel Restrepo.