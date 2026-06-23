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"Fue una victoria muy luchada": senadora Ashley Moody habla de lo que sería el futuro de la relación de Colombia con EE. UU. tras triunfo de Abelardo de la Espriella

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Moody felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria electoral e instó al presidente saliente Gustavo Petro a reconocer los resultados.

La senadora republicana por Florida, Ashley Moody, ofreció declaraciones exclusivas desde el Capitolio sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

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En medio de su declaración, Moody felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria electoral e instó al presidente saliente Gustavo Petro a reconocer los resultados.

"Esta no es solo una victoria para él y lo felicito a él y a su equipo. Sé que fue una victoria muy luchada, pero también se trata de la libertad y la democracia", declaró.

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La legisladora destacó que la elección representa más que un cambio de gobierno, y enfatizó su importancia para la preservación de valores democráticos en la región.

"Es tan importante que Colombia y los Estados Unidos de América tengan una relación colaborativa y de trabajo", sostuvo.

Asimismo, subrayó la necesidad de cooperación entre ambas naciones en temas cruciales como el combate a los carteles de narcotráfico y la preservación del estado de derecho.

"Creo que la gente de Colombia ha hablado. Dejen que el conteo suceda, pero al final del día han hablado”, reiteró.

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