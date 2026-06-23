"Fue una victoria muy luchada": senadora Ashley Moody habla de lo que sería el futuro de la relación de Colombia con EE. UU. tras triunfo de Abelardo de la Espriella

La senadora republicana por Florida, Ashley Moody, ofreció declaraciones exclusivas desde el Capitolio sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

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En medio de su declaración, Moody felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria electoral e instó al presidente saliente Gustavo Petro a reconocer los resultados.

"Esta no es solo una victoria para él y lo felicito a él y a su equipo. Sé que fue una victoria muy luchada, pero también se trata de la libertad y la democracia", declaró.

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La legisladora destacó que la elección representa más que un cambio de gobierno, y enfatizó su importancia para la preservación de valores democráticos en la región.

"Es tan importante que Colombia y los Estados Unidos de América tengan una relación colaborativa y de trabajo", sostuvo.

Asimismo, subrayó la necesidad de cooperación entre ambas naciones en temas cruciales como el combate a los carteles de narcotráfico y la preservación del estado de derecho.

"Creo que la gente de Colombia ha hablado. Dejen que el conteo suceda, pero al final del día han hablado”, reiteró.