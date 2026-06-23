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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella asegura que "Colombia hará parte del Escudo de las Américas" que Trump fundó con otros presidentes aliados de la región

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella - AFP
El ganador de las elecciones presidenciales de Colombia dijo que, a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte de la iniciativa.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este 23 de junio que su país hará parte del Escudo de las Américas, alianza militar, política y de seguridad impulsada por el gobierno norteamericano de Donald Trump para el hemisferio occidental.

De la Espriella hizo el anuncio tras responder un mensaje en X del secretario de Guerra de Estado Unidos, Pete Hegseth, quien lo invitó a ser parte de la coalición tras ganar las elecciones del domingo.

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“Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narco-terroristas que azotan nuestro hemisferio”, escribió Hegseth el lunes 22 de junio en X.

Ante eso, el ganador de las elecciones presidenciales de Colombia dijo que “a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”.

“Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”, añadió el mandatario electo.

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, el candidato del movimiento Defensores de la Patria logró el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival Iván Cepeda, convirtiéndose en el ganador de la jornada.

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El preconteo de la entidad encargada del proceso electoral indica que De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda el 12.708.712 de los sufragios.

Así las cosas, el candidato de derecha se convierte en el ganador de las elecciones con una ventaja de más de 250.000 votos frente a su rival de izquierda.

El Gobierno republicano de Estados Unidos ha manifestado en varias ocasiones su apoyo al candidato ganador.

Tras su victoria, el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció en un mensaje en X en el que dijo que mediante una llamada extendió las felicitaciones al mandatario electo.

En su mensaje, dijo que “la Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos”.

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