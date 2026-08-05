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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Brasil

Flavio Bolsonaro elige a su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones en las que enfrentará a Lula da Silva en Brasil

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Flavio Bolsonaro junto a su fórmula vicepresidencial, Alfredo Gaspar - Foto: EFE
Flavio Bolsonaro junto a su fórmula vicepresidencial, Alfredo Gaspar - Foto: EFE
Es un vice que "no tiende la mano al criminal", dijo el candidato Flavio Bolsonaro al hacer el anuncio.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, anunció este miércoles que su candidato a la vicepresidencia será el diputado Alfredo Gaspar, un congresista enfocado en la lucha contra el crimen, tema clave en la campaña para los comicios de octubre.

Gaspar formará dupla con el hijo mayor del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro tras la negativa de varias mujeres a acompañar a Flávio, ya que lo impidieron sus partidos.

Gaspar "es alguien a quien yo aprendí a admirar (...) por su valentía, por su honestidad, por su trayectoria al frente de la seguridad pública, alguien que ya fue fiscal, jefe del Ministerio Público de su estado", dijo el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, durante la presentación de su compañero en Brasilia.

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Es un vice que "no tiende la mano al criminal", dijo el candidato.

La inseguridad, una de las mayores preocupaciones de los brasileños, es uno de los ejes de campaña del derechista, que promete mano dura contra el crimen.

Diputado desde 2023, Gaspar representa el estado de Alagoas, ubicado en el noreste de Brasil.

Esta región pobre ha apoyado históricamente al principal rival de Flávio Bolsonaro, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"A su lado marcharé para que podamos transformar este Brasil en un lugar justo y decente", dijo durante el evento Gaspar, de 55 años.

Flávio es el heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, que purga en su casa una pena de 27 años de prisión por golpismo.

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Varias mujeres fueron consideradas como dupla vicepresidencial, pero sus partidos, en su mayoría de centroderecha, evitaron aliarse con el Partido Liberal de Jair Bolsonaro.

Las encuestas ubican a Flávio Bolsonaro y a Lula en una carrera pareja de cara a las elecciones de octubre, aunque con ventaja para el izquierdista.

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