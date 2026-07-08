¿El fin de un ciclo? Juan Fernando Quintero deja abierta la puerta a un posible retiro de la selección

El mediocampista Juan Fernando Quintero, quien se caracterizó por romper la defensa rival con sus pases filtrados y uno de los hombres revulsivos de la selección Colombia durante la Copa del Mundo, se mostró muy afectado tras la eliminación del combinado cafetero en los octavos ante Suiza.

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Tras caer en la tanda de penales 4 a 3 ante el seleccionado suizo, en la zona mixta en atención a la prensa, el centrocampista de 31 años dejó en duda su continuidad en la 'Tricolor', con la que ha escrito 14 años de historia.

“Estamos dolidos por la situación (…) Fue un partido muy difícil hacer análisis; hoy es demasiado después de este sentimiento, de esta frustración, pero también fueron los penales”, dijo el centrocampista de DSports.

En cuanto a su futuro con la selección, aunque no hizo un retiro formal, JuanFer dejó la sensación de que su ciclo con la absoluta podría estar cerca, pues le envió un mensaje a las futuras generaciones que representarán a la 'Tricolor'.

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“Para los que se quedan, que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de llevar a Colombia al siguiente nivel y nunca más reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”, expresó.

Durante la reciente edición del certamen mundialista, Juan Fernando Quintero disputó cuatro de los cinco partidos que disputó el combinado cafetero en la Copa del Mundo.

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El centrocampista, quien en todos los encuentros entró desde el banco en el segundo tiempo, tuvo una calificación sobre los 7.0 puntos en cuanto a rendimiento se refiere, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

¿Cómo le ha ido a Juanfer con la selección Colombia?

El primer llamado del mediocampista antioqueño a la absoluta se dio bajo la dirección técnica de José Néstor Pékerman en el año 2012; Desde aquel entonces ha disputado un total de 53 partidos entre juegos oficiales y amistosos.

Durante sus 14 años defendiendo a la 'Tricolor', Juanfer ha anotado un total de 6 tantos; dos de ellos han sido en Mundiales, dos en eliminatorias y dos amistosos; y ha hecho un total de 12 asistencias.