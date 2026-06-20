"Hay riesgo, han dicho que van a incendiar el país si gana Abelardo de la Espriella": ex viceministro de Defensa de Colombia

En Colombia ya está todo listo para las decisivas elecciones presidenciales de este domingo.

La Fuerza Pública desplegó un importante dispositivo en todo el territorio nacional para garantizar los comicios “más seguros”.

Sin embargo, siguen llegando denuncias de constreñimiento en varias zonas del país.

En el departamento de Antioquia al menos 21 municipios se encuentra en estado de “alto riesgo”.

En Tolima, según denunció el secretario de Seguridad del Departamento, Alfredo Bocanegra, señaló que la comunidad está siendo amenazada por estructuras terroristas de alias ‘Calarcá’.

Asimismo, en el territorio de Nariño al menos 13 poblaciones están en riesgo.

Gustavo Niño, ex viceministro de Defensa de Colombia, habló sobre el tema en La Tarde de NTN24.