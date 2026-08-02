Directora de la FLIP alertó sobre crisis del periodismo en Colombia tras dos asesinatos en un mes

La libertad de expresión en Colombia enfrenta una de sus etapas más críticas, con 280 agresiones documentadas contra periodistas en lo que va del año y dos asesinatos registrados en enero. Para hablar sobre este tema, la directora actual de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Sofía Jaramillo Otoya, conversó con el programa Mujeres de Ataque de NTN24.