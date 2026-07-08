Abelardo De La Espriella dio a conocer los primeros nombres de quienes serán objetivo militar en su gobierno: "Vamos a ir por ustedes"

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, dio a conocer, durante la primera rueda de prensa de empalmes territoriales, los primeros nombres de quienes serán objetivo militar en su gobierno y aseguró que tienen un mes para entregarse.

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El mandatario afirmó que, durante su administración, perseguirá y hará caer con todo el peso de la ley y del Estado de derecho a quienes cometan crímenes y amenacen con ir en contra de la Constitución.

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Asimismo, el presidente electo indicó que alias ‘Alfred’, del ELN, y alias ‘Andrey’, de las FARC, son los primeros en convertirse en objetivo militar de su gobierno.

“Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan para declarar a alias ‘Alfred’, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y a alias ‘Andrey’, del Frente 33 de las FARC, objetivo militar del gobierno del ‘Tigre’. Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, afirmó.

Finalmente, Abelardo De La Espriella reiteró que, a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas y de la coalición anticártel. Con esta decisión, aseguró, llevará la seguridad a cada territorio del país.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una coalición hemisférica de seguridad impulsada por Estados Unidos. Creada formalmente en marzo de 2026 en Doral, Florida, busca coordinar operaciones militares y de inteligencia entre gobiernos de la región para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

La alianza está conformada principalmente por naciones latinoamericanas cuyos gobiernos tienen afinidad política con la administración de Donald Trump.

Inicialmente, participaron países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y República Dominicana, pero posteriormente se sumaron Chile y Perú.

Próximamente, Colombia entraría a formar parte de la alianza con la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella.