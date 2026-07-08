Petro salió en defensa de la JEP luego de las declaraciones de Iván Cancino, ministro de Justicia designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella: “No es correcto”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a Iván Cancino, ministro de Justicia designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de que diera declaraciones acerca de la relación que tendrá el gobierno entrante con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cancino afirmó que, junto con el presidente electo, han sido muy críticos con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz y que no es que la quieran acabar, sino que “la JEP tendrá que responderle al país”.

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El ministro aseguró que la JEP ha contado con el tiempo suficiente para avanzar en las investigaciones y que, una vez culminen los tiempos establecidos, debe rendir cuentas a los colombianos.

Asimismo, Iván Cancino dijo que revisarán temas administrativos y de gastos que no tengan respaldo constitucional o que no estén relacionados directamente con el Acuerdo de Paz.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, respondió al ministro y aseguró que “la JEP debe ser fortalecida desde el presupuesto de la nación que se traspasa a justicia”.

También indicó que “acabar la JEP quitando financiación no es correcto, porque la JEP, Justicia Especial para la Paz, hace parte del Acuerdo de Paz, que es declaración unilateral de Estado”, en referencia a las declaraciones de Cancino acerca de la revisión de gastos y temas administrativos.

Finalmente, Gustavo Petro indicó que, si se quiere la paz, debe haber verdad y no miedo ni amenaza.

“Si queremos paz debe haber verdad, mucha verdad; y no miedo, amenaza y mucha mentira”, afirmó.