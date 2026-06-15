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Lunes, 15 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Iniciaron en el exterior las votaciones de la segunda vuelta presidencial de Colombia

junio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones de Colombia en el exterior - Registraduría Nacional
Elecciones de Colombia en el exterior - Registraduría Nacional
La Registraduría indicó que en 67 países están habilitados para sufragar 1.441.661 connacionales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, ente encargado del proceso electoral de Colombia, informó sobre el inicio de las elecciones presidenciales en el exterior para elegir al nuevo mandatario de la nación, una segunda vuelta entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Se abrieron las urnas en el exterior para que los colombianos habilitados para votar ejerzan el derecho al sufragio en la segunda vuelta presidencial”, indicó el ente en un mensaje en la plataforma X.

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La entidad subrayó que, por la diferencia horaria, mientras en Colombia eran las tres de la tarde del domingo, la jornada electoral inició en Auckland, Nueva Zelanda, donde ya era lunes a las 8:00 a. m.

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Añadió que los colombianos podrán sufragar en Canberra, Sídney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou.

“Los ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas de votación habilitadas del 15 al 20 de junio y en 2.181 mesas el día 21 de junio, distribuidas en 253 puestos ubicados en 67 países”, puntualizó en un comunicado en su sitio web.

De acuerdo con el censo electoral reportado por la Registraduría, en 67 países están habilitados para sufragar 1.441.661 connacionales.

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Los datos de la Registraduría indican que entre Estados Unidos y España se reúnen cerca del 53% de los votantes en el exterior, en Venezuela alrededor del 13%, y Chile, Ecuador, Canadá y México suman otro 8%.

La segunda vuelta presidencial en territorio nacional se llevará a cabo el próximo 21 de junio de 8:00 a.m. a 4 p.m.

De la Espriella y Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta tras obtener el 43% y el 40% de los votos, respectivamente.

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