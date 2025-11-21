De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

El candidato presidencial colombiano, Abelardo De la Espriella, aseguró en el programa La Noche de NTN24 que no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT, como la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó en su país como medida para combatir a los grupos criminales.

"Uno tiene que implementar lo que ha resultado bien en otros países. En materia de cárceles esa línea de lo que hay que hacer ya la trazó, y muy bien, el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Hay que hacer unas 'megacárceles' en Colombia", señaló De la Espriella.

El candidato indicó que cada criminal que no coopere con la justicia "tiene que ser dado de baja con el derecho como corresponde", pero que, si se somete, "tiene que ser enviado a una cárcel de verdad lo suficientemente fuerte como para que pague como debe ser su deuda con la justicia" colombiana.

"Sencillo, en mi gobierno se acaban los falsos procesos de paz y se impone el orden y la ley con la fuerza de las armas de la República presidencial", apuntó.

Para De la Espriella, quien aseveró que "el INPEC es el cáncer" para el actual sistema penitenciario, "los presos deben trabajar por su comida", y dijo esperar que "caigan todas las dictaduras del continente", principalmente el "narcorégimen de Venezuela", pues considera que eso sería "lo mejor que puede pasar".

El aspirante a la Presidencia de Colombia justificó la medida, asimismo, en la creciente inseguridad generada, sobre todo, de acuerdo con lo que expuso, por la falta de diligencia de la actual administración del presidente Gustavo Petro, a quien reiteró no descartaría extraditar y lo vinculó varias veces con el régimen de Maduro.

De la Espriella, de hecho, afirmó en exclusiva con NTN24 que el presidente colombiano hizo una 'narcoalianza', según dijo, con el régimen de Nicolás Maduro y "patrocinó el narcoterrorismo en Colombia" y en Venezuela, por lo que, de ser elegido presidente, "le correspondería proceso de extradición de Petro".

"Una vez que Petro abandone el Gobierno, como ha ocurrido en otros casos, va a ser procesado en Estados Unidos y a mí, como presidente de la república de Colombia, me va a corresponder autorizar esa extradición y lo haré con gusto", manifestó.

El Gobierno Petro, de acuerdo con De la Espriella, ha "empoderado al narcoterrorismo, ha desmantelado el programa de interdicción marítima y aérea contra el narcotráfico y, además de todo lo anterior, hizo una alianza con el 'narcorégimen' de Venezuela para montar una zona franca de narcotráfico en el Catatumbo colombiano y el límite entre Colombia y Venezuela".