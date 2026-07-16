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General (r) Eliecer Camacho reacciona a decisión de la Fiscalía de reasignar caso de acusados por terrorismo en Bogotá

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El general en retiro de la Policía Nacional de Colombia, Eliecer Camacho Jiménez, se refirió en NTN24 a la decisión de la Fiscalía General de reasignar el caso de 11 personas acusadas de actos terroristas en Bogotá a fiscales especializados en protesta social, retirándolo de la unidad especializada en terrorismo. "Es sumamente delicado porque el fiscal especializado había presentado ante el juez todos los elementos materiales probatorios para demostrar que estaban incursos no en protesta social sino en terrorismo", señaló.

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