"Las prácticas mafiosas del régimen venezolano han tenido como escenario la Embajada de España en Caracas": Alberto Núñez Feijóo respecto a coacción sobre Edmundo González

Alberto Núñez Feijóo, miembro del Congreso de los Diputados de España y actual presidente del Partido Popular, emitió un duro pronunciamiento sobre las “coacciones” al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, por parte del régimen de Maduro en la Embajada de España en Caracas, para que firmara un documento.

“Hemos tratado el asunto de Venezuela. Quiero empezar a referirme a las graves revelaciones que hizo el presidente electo de Venezuela que a ningún demócrata les puede resultar ajenas. Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con el apoyo mayoritario de los venezolanos. Las actas están a disposición del mundo, las actas de la oposición dado que el gobierno (de Maduro) se niega a revelarlas”, afirmó.

Acotó que en Venezuela hay “prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas”.

“La evidencia de alguna de estas prácticas mafiosas han tenido como escenario la Embajada española en Caracas. Bajo ningún concepto se puede tolerar que en alguna embajada española se coaccione a nadie, y menos a un representante del pueblo venezolano”, sostuvo.

También se refirió a la votación de este este jueves en el Parlamento Europeo de una resolución que reconoce a González como presidente electo de Venezuela.

“No sé por qué el gobierno español y su partido han votado en contra de la democracia en Venezuela esta mañana en Estrasburgo. No sé cuales son las razones del señor Sánchez o del expresidente Zapatero. No sé si son de carácter político, ideológico o económico, pero si le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, lo va a tener en frente siempre”, mencionó.

Por su parte, diplomáticos españoles aseguran que la embajada de su país en Venezuela permitió al régimen de Venezuela coaccionar al presidente electo del país caribeño en el exilio González Urrutia, quien recién salió del país rumbo a España.

Los cuestionamientos empezaron a surgir una vez se conoció una fotografía en la embajada en la que González estaba acompañado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez.

El martes, después de que se conociera esa imagen, se habló de un documento en el que supuestamente González reconocía los resultados electorales a favor de Nicolás Maduro.

Horas antes, el martes, el Senado de España aprobó una moción que insta al Gobierno a reconocer al candidato opositor venezolano en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela.