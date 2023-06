Nuevo embajador de Colombia en Venezuela habría ‘trinado’ en el pasado en contra de Maduro

La designación de Milton Rengifo como embajador de Colombia en Venezuela llegó con polémica en medio del escándalo que sacude al Gobierno de Gustavo Petro por cuenta de los audios difundidos por la revista Semana del antecesor del nuevo plenipotenciario en Caracas, Armando Benedetti.

Más allá del profesionalismo que describe el Gobierno de Colombia acerca de Rengifo, un dato ha afectado al nuevo embajador, pues el diplomático habría borrado su cuenta de Twitter, donde aparecía con el usuario “@vidapazyamor”, en la que criticaba al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro Moros.

VEA TAMBIÉN ¿Una campaña financiada por el narcotráfico? Reveladores audios de Armando Benedetti ponen a tambalear al Gobierno de Gustavo Petro o

En esa línea, según lo divulgó la analista venezolana Naxy Soto, Rengifo borró un trino del 4 de abril de 2017 en el que redactó: “Maduro perdió el control. La salida debe ser pacífica. Me duele Venezuela, gran país”.

Tras la salida de Benedetti en pleno escándalo, la representación diplomática quedó, para el Gobierno Petro, en manos Milton Rengifo Hernández, un politólogo que trabajó durante 12 años en el grupo de asesores legislativos del hoy presidente de Colombia.

Como alcalde de Bogotá, Petro lo designó subsecretario de Ambiente, y tiempo después llegó a ser asesor del despacho de la Alcaldía de la capital colombiana.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó oficialmente que había solicitado previamente al gobierno venezolano el reemplazo de Benedetti en Caracas.

“Después de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo”, explicó en un comunicado la Cancillería colombiana.

El pasado viernes 2 de junio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, fijó postura acerca del escándalo que sacude a su círculo más cercano, luego de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, revelara audios que comprometen a varios funcionarios públicos del gobierno nacional.

Durante una ceremonia de ascenso de las Fuerzas Armadas y de Policía, el presidente Petro confirmó la salida de sus funcionarios Laura Sarabia, jefe de gabinete, y Armando Benendetti, otrora embajador de Colombia en Venezuela.

De momento, las investigaciones en curso buscan esclarecer los hechos alrededor de los seguimientos ilegales que se ordenaron en contra de dos empleadas personales de Sarabia.

En medio de la crisis, la revista Semana publicó varios audios en los que Benedetti le reclama a Sarabia por el trato que ha recibido de la administración que preside Petro y habla sobre delicados temas, entre ellos la financiación de la campaña presidencial en 2022.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo afectan los recientes escándalos a la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro? o

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota. Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico”, dice inicialmente Benedetti.

“¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, añadió.

Así las cosas, mientras la Administración Petro sustituye en tiempo récord a los sus colaboradores, por cuenta de los escándalos que pesan en su contra, los nuevos funcionarios no escapan de la polémica.