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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Unión Europea

País del continente americano se pronuncia sobre propuesta para ser "miembro asociado" de la Unión Europea

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Unión Europea / AFP
Unión Europea / AFP
La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que el país se convierta en el primer "miembro asociado" del bloque.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acogió este jueves con satisfacción la propuesta de convertirse en un "miembro asociado" de la Unión Europea y aseguró que ambos socios son "más fuertes juntos" en un discurso ante los eurodiputados.

"Compartimos unos valores comunes por los que siempre hemos luchado y en cuya defensa debemos permanecer siempre vigilantes", afirmó Carney en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. "Europa y Canadá son más fuertes juntos", agregó.

En un contexto de distanciamiento con Washington, aliado tradicional de Bruselas y Ottawa, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles a Canadá convertirse en el primer "miembro asociado" del bloque.

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El gesto molestó al presidente estadounidense Donald Trump, que lo consideró "un acto hostil" y amenazó con imponer "aranceles muy serios" o con dejar de "comerciar con Europa".

"No somos aliados de circunstancia. No buscamos acuerdos de suma cero", declaró además Carney, quien ya había sido el miércoles el invitado de honor de Ursula von der Leyen durante el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.

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La UE y Canadá quieren ser "un faro para las democracias", no "dominar a otros", agregó el canadiense.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" del bloque europeo, en un discurso en presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney.

La iniciativa surge en momentos de creciente hostilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Canadá y la Unión Europea.

"Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", declaró Von der Leyen a Carney, suscitando una ovación de pie en la cámara.

 

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