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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Régimen de Venezuela

Según Delcy Rodríguez, la banca otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus inmuebles por los terremotos: ¿otra mentira del régimen?

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
De acuerdo con Rodríguez, "quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción".

La noche de este martes 28 de julio, la jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus inmuebles por los devastadores terremotos.

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Según la titular de la dictadura, "proteger a las familias afectadas por el doble terremoto es la máxima prioridad".

"He solicitado al TSJ el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas", pronunció Rodríguez.

Al tiempo, mencionó que las "familias accederán a un crédito por el 20% restante, con un plazo de 25 años; y para las viviendas valoradas entre 70 mil y 100 mil dólares, el fondo subsidiará el 50%, mientras que el otro 50% será cubierto mediante un crédito con el mismo plazo".

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, dijo Rodríguez.

"Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, acotó.

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Entretanto, Rodríguez aseguró que "quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción".

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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