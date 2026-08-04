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Martes, 04 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Marco Rubio confía en que la transición política en Venezuela se produzca en cuestión de "meses, no años"

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de EE. UU., delegados de la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, y opositores tienen previsto reunirse esta semana en Caracas en una fecha no divulgada.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este martes que esperaba que la transición política en Venezuela se produzca en cuestión de meses, y no años, antes de una primera ronda de negociaciones entre el gobierno y opositores.

Siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de EE. UU., delegados de la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, y opositores tienen previsto reunirse esta semana en Caracas en una fecha no divulgada.

"Creo que va a requerir algo de constancia y un poco de paciencia; no años, pero sí meses y semanas", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense ante periodistas al margen de un evento con el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana.

Tras la caída de Maduro a inicios de enero, Rubio pasó a ser el principal responsable de la política del presidente Donald Trump con el país caribeño, que el mandatario ve ante todo como una fuente de suministro de hidrocarburos.

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Ese rol de Venezuela se ha vuelto aún más esencial para Trump con la guerra contra Irán, que ha provocado una fuerte alza de los precios del crudo.

La oposición venezolana y grupos de defensa de los derechos humanos exigen por su parte que se intensifique el diálogo político, algo que también es compartido por voces demócratas y republicanas en el Congreso estadounidense.

Rubio anunció tras la caída de Maduro que Venezuela debía atravesar tres fases: la estabilización económica, la política y finalmente una transición completa, con la celebración de elecciones.

"Queremos mejorar la vida cotidiana, ayudar a mejorar la vida cotidiana de los venezolanos en términos económicos, para que estén mejor, sean más prósperos. Creo que eso también contribuye a facilitar la transición política", explicó este martes a preguntas de un periodista.

"Si te fijas en las transiciones en Europa del Este, tras la caída del Telón de Acero, o Paraguay, un país que llevó a cabo una transición de autoritarismo a democracia que les llevó casi tres años y medio... estas cosas son difíciles", comentó.

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