Insólita definición en elecciones de alcalde en poblado sudamericano: el ganador se decidió con una moneda al aire
La suerte tuvo la última palabra en Conima, un distrito andino del sur de Perú en una insólita elección .
Las autoridades electorales lanzaron una moneda para elegir al alcalde, luego de que los dos candidatos más votados terminaran con exactamente el mismo número de sufragios.
El sorteo se realizó este miércoles y favoreció a Rubén Quispe, del partido Somos Perú, según informó el Jurado Electoral Especial de Huancané. Su contendor, Salomino Mamani, de País para Todos, quedó fuera de la alcaldía.
Con el 100 % de las actas contabilizadas, ambos aspirantes sumaron 671 votos en los comicios del 4 de octubre, un resultado que dejó la elección sin ganador definido.
La normativa peruana establece que, ante un empate, el triunfador se decide por sorteo, y los candidatos pueden escoger entre una moneda o bolillas.
En este caso se optó por la moneda. Un funcionario del Jurado Electoral lanzó al aire una pieza de un sol, y Quispe, que había elegido el reverso, resultó vencedor.
Tras conocerse el resultado, el alcalde electo dijo a la prensa que su meta siempre fue ganar y atribuyó el desenlace a la voluntad divina.
“Ahora vamos a trabajar por mi pueblo”, afirmó.
Conima es un pequeño municipio de la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Tiene unos 3.500 habitantes y está ubicado cerca del lago Titicaca, a 3.860 metros sobre el nivel del mar.