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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Elecciones

Insólita definición en elecciones de alcalde en poblado sudamericano: el ganador se decidió con una moneda al aire

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Con el 100 % de las actas contabilizadas, ambos aspirantes sumaron 671 votos en los comicios.

La suerte tuvo la última palabra en Conima, un distrito andino del sur de Perú en una insólita elección .

Las autoridades electorales lanzaron una moneda para elegir al alcalde, luego de que los dos candidatos más votados terminaran con exactamente el mismo número de sufragios.

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El sorteo se realizó este miércoles y favoreció a Rubén Quispe, del partido Somos Perú, según informó el Jurado Electoral Especial de Huancané. Su contendor, Salomino Mamani, de País para Todos, quedó fuera de la alcaldía.

Con el 100 % de las actas contabilizadas, ambos aspirantes sumaron 671 votos en los comicios del 4 de octubre, un resultado que dejó la elección sin ganador definido.

La normativa peruana establece que, ante un empate, el triunfador se decide por sorteo, y los candidatos pueden escoger entre una moneda o bolillas.

En este caso se optó por la moneda. Un funcionario del Jurado Electoral lanzó al aire una pieza de un sol, y Quispe, que había elegido el reverso, resultó vencedor.

Tras conocerse el resultado, el alcalde electo dijo a la prensa que su meta siempre fue ganar y atribuyó el desenlace a la voluntad divina.

“Ahora vamos a trabajar por mi pueblo”, afirmó.

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Conima es un pequeño municipio de la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Tiene unos 3.500 habitantes y está ubicado cerca del lago Titicaca, a 3.860 metros sobre el nivel del mar.

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